Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra gadumijas koncerts Rīgas Kongresu namā 2025. gada 30. decembrī.

Amerikāņu mūzika no klasikas līdz mūsdienām - maģiska noskaņa LNSO gadumijas koncertos. FOTO

Atvadoties no vecā un ieskandinot Jauno gadu, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) īpašos gadumijas koncertos saviem klausītājiem uzbrūra maģisku svētku noskaņu.

Svētku noskaņas radīšanā orķestrim uz skatuves koncertos koncertzālē "Cēsis" un Rīgas Kongresu namā pievienojās amerikāņu operdīva Džūlija Buloka un Rīgas Doma kora skolas Gospelkoris vācu diriģenta Kristiana Reifa muzikālajā vadībā.

Gadumijas koncertu programmā iespējams bija baudīt amerikāņu mūzikas kultūras daudzveidību, sākot ar klasiķu – Mārgaretas Bondsas, Džordža Gēršvina un Leonarda Bernstaina – darbiem, un turpinot ar mūsdienu komponistu Karlosa Saimona un Džesijas Montgomerijas mūziku, kuri priekšplānā izvirzījuši afroamerikāņu kultūras mantojumu. Savukārt dažas no gospeļmūzikas spilgtākajām lappusēm īpaši gadumijas koncertiem aranžējis komponists Edgars Cīrulis.

