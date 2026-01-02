Brīdina par apgrūtinātu braukšanu visā Latvijā; sniegputeņa dēļ īpaši jāuzmanās Madonas apkārtnē
Šorīt īpaši sarežģīti braukšanas apstākļi sniegputeņa dēļ ir izveidojušies uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem Madonas apkārtnē.
Visā valstī sniegputenis un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 159 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Tallinas šoseja (A1) visā posmā;
- Vidzemes šoseja (A2) visā posmā;
- Valmieras šoseja (A3) visā posmā;
- Rīgas apvedceļš ( Salaspils-Baltezers) (A4) visā posmā;
- Rīgas apvedceļš ( Salaspils-Babīte ) (A5) visā posmā;
- Daugavpils šoseja (A6) visā posmā;
- Bauskas šoseja (A7) visā posmā;
- Jelgavas šoseja (A8) visā posmā;
- Liepājas šoseja (A9) visā posmā;
- Ventspils šoseja (A10) visā posmā;
- Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) (A11) visā posmā;
- Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;
- autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;
- Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
- Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā;
- šoseja Tīnūži-Koknese (P80) visā posmā.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Balvu apkārtni.
VSIA Latvijas Valsts ceļi norāda, ka uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, lielāko uzmanību pievēršot autoceļiem kurus lieto lielākais lietotāju skaits.
Uzņēmums aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā ikviens var iepazīties kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicina informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos X un Facebook.
Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa un Satiksmes informācijas centrs.