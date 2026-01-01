Arī bijušā Varakļānu novada pensionāri varēs saņemt 50% atlaidi braukšanai vietējā sabiedriskajā transportā
No šī gada arī bijušā Varakļānu novada pensionāri varēs saņemt 50% atlaidi braukšanai vietējā sabiedriskajā transportā, paredz precizētie saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā Madonas novadā.
Pašvaldība piešķirs braukšanas maksas atvieglojumu personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Madonas novada pašvaldības teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus, ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, saņem vecuma pensiju un nestrādā algotu darbu.
Lēmumu par braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu pieņems Madonas novada Sociālais dienests.
Braukšanas maksas atvieglojums ir 50% no sabiedriskā transporta biļetes cenas ar pasažieru pārvadātāju, kuram piešķirtas tiesības sniegt pakalpojumu reģionālās nozīmes maršruta tīkla daļā "Madona", visā Madonas novada administratīvajā teritorijā, uzrādot personalizētu braukšanas karti un personu apliecinošu dokumentu.
Braukšanas maksas atvieglojumi tiks finansēti no pašvaldības budžeta, kam mēnesī atvēlēs aptuveni 3400 eiro.