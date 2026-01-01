Palielinātos sociālos pabalstus pārrēķinās automātiski
Ja valsts sociālais pabalsts vecākiem vai bērna aprūpes nodrošinātājiem, proti, aizbildnim, audžuģimenei vai adoptētājam, ir piešķirts 2025. gadā un tā izmaksa turpināsies arī pēc 2026. gada 1. janvāra, pabalsts tiks izmaksāts jaunajā palielinātajā apmērā un tiks pārrēķināts automātiski, informēja Labklājības ministrijas (LM) pārstāve Aiga Isajeva.
Vienīgais gadījums, kad būs nepieciešams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā būs ģimenes valsts pabalsta saņemšanai par koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē studējošu bērnu, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu, skaidro LM.
Vairumu valsts sociālo pabalstu izmaksā par esošo mēnesi, līdz ar to pabalstu jaunajā apmērā vecāks vai aprūpētājs saņems jau janvārī.
Savukārt bērna kopšanas pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi, tas nozīmē, ka vecāks pabalstu jaunajā apmērā saņems februārī, kad tiks izmaksāts pabalsts par janvāri.
Piemēram, bērna kopšanas pabalsts līdz bērna pusotra gada vecumam tiks pārrēķināts no šodienas. Attiecīgi janvārī izmaksās pabalstu par 2025. gada decembri, un tas būs 171 eiro, savukārt februārī izmaksās jauno apmēru par janvāri, un tas būs 298 eiro.
Kā vēstīts, nākamgad bērna piedzimšanas pabalstu cels līdz 600 eiro jeb par 178,83 eiro, bet bērna kopšanas pabalstu jaunajiem vecākiem - līdz 298 eiro jeb par 127 eiro, vienlaikus saglabājot vecāku pabalstu 75% apmērā strādājošiem pabalsta saņēmējiem.