NMPD darbiniekiem nodrošinās veselības apdrošināšanu
No šī gada Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbiniekiem, kuri tieši iesaistīti neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā, tiks nodrošināta veselības apdrošināšana, liecina Veselības ministrijas (VM) sniegtā informācija.
Šīs izmaiņas izriet no 2023. gada oktobrī noslēgtā sadarbības memoranda starp VM un Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA), kurā tika paredzēta nepieciešamība stiprināt cilvēkresursus veselības aprūpē, īpaši NMPD. Turpmāk NMPD būs pienākums apdrošināt šo darbinieku veselību, ņemot vērā reālo dzīvības vai veselības apdraudējumu, ar ko viņi saskaras darba pienākumu izpildes laikā.
Izmaiņu mērķis ir nodrošināt darbiniekiem savlaicīgu piekļuvi veselības aprūpei, veicināt atgriešanos darbā un stiprināt NMPD gatavību ārkārtas situācijām, tostarp militāra apdraudējuma gadījumā.
Kā norāda VM, NMPD pilda būtisku sabiedrisko funkciju, nodrošinot pirmsslimnīcas neatliekamo medicīnisko palīdzību pacientam dzīvībai un veselības bīstamos stāvokļos ikdienā un ārkārtējās situācijās.
NMPD ir arī daļa no valsts civilās aizsardzības un nacionālās drošības sistēmas. Jautājums par NMPD darbinieku veselības apdrošināšanu iepriekš ticis vairākkārtīgi vērtēts. NMPD darbinieku veselības apdrošināšanai valsts piešķīrusi 2,1 miljonu eiro ik gadu.