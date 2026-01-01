Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju pievienos VID
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju (IAUI) no 2026. gada 1. aprīļa pievienos Valsts ieņēmumu dienestam (VID).
Iepriekš pievienošana bija paredzēta no 2026. gada 1. jūlija.
Finanšu ministrija (FM) skaidrojusi, ka agrāka integrācija nodrošinās ātrāku vienotas pārvaldības izveidi un ļaus efektīvāk izmantot administratīvos un cilvēkresursus.
Pašlaik Latvijā azartspēļu nozari uzrauga divas FM pārraudzībā esošas iestādes. IAUI nodrošina normatīvu ievērošanu azartspēļu jomā, veic azartspēļu organizētāju licencēšanu un uzraudzību, savukārt VID funkcijas saistītas ar nodokļu administrēšanu un kontroli attiecībā uz tiem komersantiem, kas organizē azartspēles, loterijas un izlozes Latvijā.
Lai gan šāda uzraudzības sistēma ir darbojusies efektīvi, tā rada papildu noslodzi abām iestādēm, jo katrai no tām savā kompetencē jānodrošina kontroles un administratīvie procesi, kas prasa nozīmīgus resursus un ciešu koordināciju, kā arī savstarpēju informācijas apmaiņu, skaidro FM.
IAUI un VID funkcijas daudzviet pārklājas, jo abas iestādes pieņem lēmumus par tīmekļvietņu piekļuves ierobežojumiem, veic novērošanu darbības vietās, izvērtē licenču piešķiršanu, nodrošina nodokļu un citu maksājumu uzraudzību, analizē riskus un īsteno pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai. FM norāda, ka iestāžu apvienošana mazinās dublējošo procesu skaitu, samazinās institucionālo sadrumstalotību un veicinās valsts pārvaldes sistēmas vienkāršošanu un caurskatāmību.
Apvienojot uzraudzības un finanšu kontroli vienā iestādē, tiks mazināts administratīvais slogs uzņēmējiem, jo informācija un dokumenti būs jāiesniedz tikai vienā institūcijā, norāda FM. Tāpat kompetences apvienošana vienā iestādē nodrošinās efektīvāku un vienotāku uzraudzību, mazinot dublēšanos un nodrošinot konsekventu normatīvu piemērošanu.
Lai IAUI varētu pievienot VID, Saeima pērn pieņēma grozījumus virknē citu saistītu likumu.
Tostarp Saeima pieņēma grozījumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, paredzot, ka turpmāk VID būs atbildīgā iestāde, kas pieņems lēmumus par aizliegumu sākt vai turpināt darījuma attiecības ar Latvijā nelicencētiem azartspēļu organizētājiem un sniegs attiecīgu informāciju maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī informēs par komersantiem, kuri ir Latvijas licencēti interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētāji.
Tāpat Saeima pieņēma grozījumus Preču un pakalpojumu loteriju likumā, nosakot, ka turpmāk uzraudzību un kontroli pār to, kā loterijas atļaujas saņēmējs ievēro Preču un pakalpojumu loteriju likumu, citus normatīvus un preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus, veiks VID.
Saeima pieņēma arī grozījumus Starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju likumā. Grozījumi paredz, ka turpmāk starptautiskajās un nacionālajās sankcijās noteikto ierobežojumu izpildi, kā arī riska novērtējumu izložu un azartspēļu organizētāju darbā īstenos VID.
Savukārt Saeimas pieņemtie grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli" paredz turpmāk noteikt VID kā atbildīgo iestādi, kurai azartspēļu organizētājs sniegs informāciju par ekspluatējamo azartspēļu automātu un spēļu galdu skaitu attiecīgajā mēnesī.
Saeimas pieņemtie grozījumi Kredītiestāžu likumā paredz, ka turpmāk informāciju kredītiestādēm par aizliegumu sākt vai turpināt darījuma attiecības ar azartspēļu organizētāju, kas darbību veic bez Latvijas normatīvos noteiktās licences, vai tā starpnieku sniegs VID.
Savukārt Saeimas pieņemtie grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā paredz, ka turpmāk Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra autorizētā datu attēlošanas risinājuma uzturēšanu nodrošinās VID. FM skaidro, ka ar šī risinājuma starpniecību azartspēļu organizētāji joprojām iegūs informāciju no minētā reģistra, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Uzturlīdzekļu garantiju fonds turpinās nodrošināt datu nodošanu VID.
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā paredz, ka izložu un azartspēļu jomā uzraudzības un kontroles funkcijas, īstenojot pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai, turpmāk veiks VID.
Saeimas pieņemtie grozījumi Elektronisko sakaru likumā paredz izslēgt pantu, kurā šobrīd noteiktas IAUI tiesības, un papildināt pantu, kurā šobrīd noteiktas VID tiesības, ar tiesībām, kas attiecināmas uz lēmumu pieņemšanu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencēta interaktīvo azartspēļu vai interaktīvo izložu organizētāja domēna vārdam vai interneta protokola (IP) adresei, kā arī noslodzes datu par galalietotāju pieprasīšanu.
Savukārt Saeimas pieņemtie grozījumi Azartspēļu un izložu likumā paredz atbildīgās iestādes maiņu visā likumprojektā, attiecīgi aizstājot IAUI ar VID. Iestāžu maiņa paredz, ka visas līdz šim funkcijas un uzdevumus azartspēļu un izložu jomā, ko veica IAUI, turpmāk īstenos VID.
IAUI darbu sāka 1998. gadā un realizē valsts politiku izložu un azartspēļu organizēšanā.