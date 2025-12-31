Jevgenija Poliakova (foto: Valsts policija)
Šodien 22:33
Meklē kopš 23. decembra pazudušo, 2005. gadā dzimušo Jevgeniju Poliakovu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2005. gadā dzimušo Jevgeniju Poliakovu (Yevheniia Pokiakova), kura 2025. gada 23. decembrī izgāja no adreses Rīga, Vecā Buļļu iela un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta. Iespējams, jauniete ir devusies kopā ar draugu.
Pazīmes: augums 170 cm, slaidas miesas būves, mati brūnā krāsā nedaudz viļņaini, pāri pleciem.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 67086678!