Meklē kopš 23. decembra pazudušo, 2005. gadā dzimušo Jevgeniju Poliakovu
Jevgenija Poliakova (foto: Valsts policija)
112

Meklē kopš 23. decembra pazudušo, 2005. gadā dzimušo Jevgeniju Poliakovu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2005. gadā dzimušo Jevgeniju Poliakovu (Yevheniia Pokiakova), kura 2025. gada 23. decembrī izgāja no adreses Rīga, Vecā Buļļu iela un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta. Iespējams, jauniete ir devusies kopā ar draugu. 

Meklē kopš 23. decembra pazudušo, 2005. gadā dzimu...

Pazīmes: augums 170 cm, slaidas miesas būves, mati brūnā krāsā nedaudz viļņaini, pāri pleciem.

Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 67086678!

Tēmas

RīgaBezvēsts pazudušieValsts policija112

Citi šobrīd lasa