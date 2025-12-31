Avārija uz Liepājas šosejas: bloķēta satiksme netālu no Tīreļiem
Negadījuma dēļ bloķēta satiksme uz Liepājas šosejas (A9) netālu no Tīreļiem, vēsta VAS "Latvijas valsts ceļi".
‼️Satiksmes negadījums uz Liepājas šosejas (A9, 28.-29.km) Satiksme bloķēta. Apbraukšana iespējama pa a/c Kalnciems-Kaiģi (V1091), Kalnciems - Līvbērze (V1064) un Jelgava (Tušķi)—Tukums (P98) 👇 pic.twitter.com/RMFsEAaybh— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 31, 2025
Ceļu satiksmes negadījums noticis Liepājas šosejas 28.-29. kilometrā.
Apbraukšana iespējama pa autoceļu Kalnciems-Kaiģi (V1091), Kalnciems-Līvbērze (V1064) un Jelgava (Tušķi)-Tukums (P98).
Valsts policijā aģentūrai LETA pavēstīja, ka trešdien ir saņemta informācija, ka Jelgavas novada Valgundes pagastā uz Liepājas šosejas noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistītas divas automašīnas.
Šobrīd satiksme negadījuma vietā ir daļēji bloķēta.
Sākotnējā informācija liecina, ka ceļu satiksmes negadījumā cietušas trīs personas, kuras nogādātas vietējā medicīnas iestādē. Valsts policija skaidro notikušā apstākļus.