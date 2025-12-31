Sieviete ar velosipēdu Vērmanes dārzā.
2025. gada pēdējā dienā Latvijā valdīs sals
Vecgada dienā, 31. decembrī, Latvijā valdīs sals un daudzviet uzspīdēs saule, bet valsts austrumos mākoņi palaikam vēl nesīs sniegu, vēsta sinoptiķi.
Vecgada dienā pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, bet dienas pirmajā pusē līča piekrastē brāzmas vēl sasniegs 15 metrus sekundē (m/s). Teritorijas lielākajā daļā termometra stabiņš nepakāpsies virs -4...-8 grādu atzīmes, bet piekrastes rajonos gaisa temperatūra būs -2...-4 grādi.
Arī Rīgā dienā Vecgada dienā palaikam mākoņi izklīdīs un būs saulains laiks. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, dienas pirmajā pusē vēl brāzmās līdz 15-16 m/s. Dienas laikā gaisa temperatūra paliks nemainīga, saglabājoties -3...-5 grādu robežās.