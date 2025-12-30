Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo Vjačeslavu Šadelko
foto: Valsts policija
Vjačeslavs Šadelko.
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo Vjačeslavu Šadelko

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1979. gadā dzimušo Vjačeslavu Šadelko, kurš pēdējo reizi ar tuviniekiem sazinājies šā gada 25. decembrī un līdz šim brīdim nav atgriezies savā dzīvesvietā, kā arī nav sazvanāms.

Pazīmes: augums 178 cm, slaids, brūni īsi mati.

Iespējams, bija ģērbies: ādas jakā, džinsu biksēs.

Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlus un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

foto: Valsts policija
foto: Valsts policija
foto: Valsts policija
