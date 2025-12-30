Sabiedrība
Šodien 20:27
Autovadītāju ievērībai: vissliktākie braukšanas apstākļi ir Kurzemē
Otrdienas vakarā sniega un puteņa dēļ daudzviet Latvijā ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa lielajiem ceļiem, bet vissliktākie tie ir Kurzemē, īpaši Talsu un Saldus apkārtnē, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā informācija.
Ap plkst. 20 pa valsts nozīmes ceļiem braukšanas apstākļi ir apgrūtināti visā Latgalē un visā Kurzemē, bet Ventspils šosejas posmā no Strazdes līdz Usmai un Liepājas šosejas posmā no Mazblīdenes līdz Ciecerei braukšanas apstākļi ir ļoti apgrūtināti. Arī reģionālās un vietējās nozīmes ceļi gan Kurzemē, gan Latgalē otrdienas vakarā lielākoties ir aizputināti.
Turpretim Daugavas labajā krastā, Vidzemes centrālajā un rietumu daļā, braukšanas apstākļi pa lielajiem ceļiem ir apmierinoši.
Zemgalē nav problēmu pārvietoties pa Bauskas šoseju, bet uz rietumiem no tās situācija ir sliktāka, liecina LVC dati.
Slidenie ceļu posmi tiek kaisīti, lai braukšanas apstākļus uzlabotu.