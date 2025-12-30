Saulkrastos plāno bebru populācijas regulēšanas medības.
Saulkrastos plāno bebru populācijas regulēšanas medības
Saulkrastu pilsētā, Mārsteļu ielas posmā no Mārsteļu ielas Nr. 1 līdz krustojumam ar Ganību ielu, no rītdienas, 31. decembra, līdz nākamā gada 31. janvārim notiks bebru populācijas regulēšanas medības, informēja pašvaldības Medību koordinācijas komisija.
Kā skaidro komisija, šīs medības tiek organizētas pēc pašvaldības uzdevuma, lai mazinātu bebru radīto kaitējumu un rūpētos par iedzīvotāju drošību un apkārtējo vidi. Tās nav komerciālas medības, un to norise notiks, ievērojot visas drošības prasības pilsētvidē.
Komisija lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem un uzmanīgiem medību norises laikā, iespēju robežās, neuzturēties minētajā teritorijā, pieskatīt savus mājdzīvniekus un nelaist tos brīvi bez uzraudzības, kā arī ievērot izvietotos brīdinājumus un norādes.