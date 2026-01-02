Konkursam “Uzmirdzi Ķekavas novadā” pieteikušies 38 dalībnieki
foto: Ķekavas novada dome
Konkursa dalībnieki varēja pieteikties piecās kategorijās.
Konkursam “Uzmirdzi Ķekavas novadā” pieteikušies 38 dalībnieki

Ziemassvētku rotājumu konkursā “Uzmirdzi Ķekavas novadā” šogad saņemti 38 pieteikumi.

Ziemassvētku rotājumu konkursā “Uzmirdzi Ķekavas novadā” šogad reģistrēti 38 pieteikumi. Tie grupēti šādi:

  • individuālās dzīvojamās mājas ar pagalmiem – 16
  • daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas – 10
  • uzņēmumu vai sabiedrisko iestāžu ēkas un piegulošās teritorijas – 5
  • uzņēmumu vai sabiedrisko iestāžu logi un skatlogi – 1
  • Ziemassvētku egles – 6

Vērtēšanas komisija klātienē apskatīs ikvienu objektu un, balstoties uz desmit kritērijiem,付 piešķirs punktus. Katrā kategorijā uzvarētājus noteiks augstākais punktu skaits.

Skatītāju simpātijas iegūs dalībnieks, ko iedzīvotāji izvēlēsies interneta balsojumā; tajā var piedalīties visi pieteiktie objekti.

Līdz 11. janvārim nobalso par vienu dalībnieku un atbalsti savu favorītu! Balsot vari ŠEIT.

Lai atvieglotu izvēli, dodies vakara pastaigā un aplūko izrotātās mājas, pagalmus, logus un eglītes – klātienē rotājumu burvība atklājas vispilnīgāk.

Maršrutu ērti saplānosi, izmantojot konkursa objektu KARTI.

