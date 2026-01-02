Konkursa dalībnieki varēja pieteikties piecās kategorijās.
Šodien 12:49
Konkursam “Uzmirdzi Ķekavas novadā” pieteikušies 38 dalībnieki
Ziemassvētku rotājumu konkursā “Uzmirdzi Ķekavas novadā” šogad saņemti 38 pieteikumi.
Ziemassvētku rotājumu konkursā “Uzmirdzi Ķekavas novadā” šogad reģistrēti 38 pieteikumi. Tie grupēti šādi:
- individuālās dzīvojamās mājas ar pagalmiem – 16
- daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas – 10
- uzņēmumu vai sabiedrisko iestāžu ēkas un piegulošās teritorijas – 5
- uzņēmumu vai sabiedrisko iestāžu logi un skatlogi – 1
- Ziemassvētku egles – 6
Vērtēšanas komisija klātienē apskatīs ikvienu objektu un, balstoties uz desmit kritērijiem,付 piešķirs punktus. Katrā kategorijā uzvarētājus noteiks augstākais punktu skaits.
Skatītāju simpātijas iegūs dalībnieks, ko iedzīvotāji izvēlēsies interneta balsojumā; tajā var piedalīties visi pieteiktie objekti.
Lai atvieglotu izvēli, dodies vakara pastaigā un aplūko izrotātās mājas, pagalmus, logus un eglītes – klātienē rotājumu burvība atklājas vispilnīgāk.