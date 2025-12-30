Rātslaukumā vadu gruzdēšanas dēļ evakuēti “Rīgas namu” darbinieki
Pirmdien vadu gruzdēšanas dēļ no SIA "Rīgas nami" administrācijas ēkas evakuēti darbinieki.
Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ziņoto pirmdien plkst. 9.47 saņemts izsaukums uz Rātslaukumu Rīgā, kur piecu stāvu sabiedriskas ēkas bēniņos gruzdēja elektrības vadi 0,2 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 20 cilvēki.
"Rīgas namos" apstiprināja, ka uzņēmuma administrācijas ēkā Rātslaukumā 5 pirmdien nostrādāja ugunsdrošības sistēma. Iemesls tam bija sadūmojums, ko radīja ventilācijas sistēmas elektrības vadu gruzdēšana nelielā apjomā - 0,2 kvadrātmetru platībā.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas drošības nolūkos evakuējās visi darbinieki. VUGD operatīvi ieradās notikuma vietā, situācija tika pārbaudīta un novērsta, cietušo nav.
Pēc VUGD atzinuma darbinieki varēja stundas laikā atgriezties savās darba vietās un turpināt darbu.
"Ēkas inženierkomunikāciju stāvoklis šobrīd tiek padziļināti izvērtēts, kā arī plānoti preventīvi pasākumi, lai nepieļautu līdzīgas situācijas nākotnē," informē uzņēmuma pārstāvis Jānis Bunte.
"Rīgas nami" 2024. gadā strādāja ar 27,5 miljonu eiro apgrozījumu un 178 650 eiro zaudējumiem, liecina "Firmas.lv" dati. "Rīgas namu" pamatkapitāls ir 109,6 miljoni eiro, uzņēmuma īpašniece ir Rīgas pašvaldība.