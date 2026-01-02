Limbažu novadā mainīsies maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu
Limbažu novada pašvaldība 18. decembra domes sēdē apstiprināja jaunas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas Limbažu novadā.
No 2026. gada 1. janvāra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 32,73 euro/m3 (bez pievienotā vērtības nodokļa). Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido:
- pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kurā tiek ietvertas visas izmaksas par nešķiroto un dalīti savākto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, maksa par uzglabāšanu un šo darbību veikšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu izveidošanu un uzturēšanu, kā arī starpība starp dalīti savāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.1 pantā noteikto maksu – 15,31 euro apmērā par 1 m³ atkritumu (bez pievienotās vērtības nodokļa);
- maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi aprites ekonomikas centrā “Daibe” saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu tarifu – 17,42 euro apmērā par 1 m³ atkritumu (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Sākot ar 2026. gada 1. janvāri Limbažu novadā maksa par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu ir 19,64 euro par 1 m³ bioloģisko atkritumu (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Atkritumu apsaimniekošanas maksas palielināšana saistīta ar pieaugušām atkritumu apsaimniekošanas izmaksām – ieguldījumiem dalīti vākto atkritumu infrastruktūrā, datu bāzu un reģistru uzturēšanā, minimālās darba algas un inflācijas pieaugumu, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto augstāku nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifu. No 2026. gada 1. janvāra jaunais tarifs būs 151,44 euro/tonnā.