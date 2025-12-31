Tarifu pieaugums saistīts ar minimālās algas paaugstināšanu valstī līdz 780 eiro, kā arī ar izdevumu pieaugumu materiāliem un izejvielām.
Novadu ziņas
Šodien 06:00
No 1. janvāra “Rēzeknes Namsaimnieks” paaugstinās namu apsaimniekošanas tarifu
SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” (RN) paziņojis, ka līdz ar 2026. gada 1. janvāri paaugstinās apsaimniekošanas tarifu maksu par saviem pakalpojumiem. Savu lēmumu uzņēmums pamato ar minimālās algas paaugstināšanu valstī un izejvielu cenu pieaugumu.
SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” (RN) ir informējis klientus par apsaimniekošanas tarifa paaugstināšanu no 2026. gada 1. janvāra. Kā norāda RN, tarifa pieaugums – vidēji uz 0,03 eiro/m2 – saistīts ar minimālās algas paaugstināšanu valstī līdz 780 eiro, kā arī ar izdevumu pieaugumu materiāliem un izejvielām, piemēram, kas nepieciešami māju pieguļošās teritorijas sanitārajai uzkopšanai.
Apsaimniekošanas tarifs tiek aprēķināts katrai mājai individuāli, jo tas ir atkarīgs no uzkopjamās teritorijas platības. Lai uzzinātu par izmaiņām apsaimniekošanas tarifā konkrēti savā mājā, lūgums vērsties pie sava mājas pārvaldnieka.