Ģertrūdes ielā slēdz grāmatnīcu, kas ceturtdaļgadsimtu piedāvāja grāmatas krievu valodā
Laikā, kad Latvijā turpinās diskusijas par grāmatu tirgus nākotni un nodokļu politiku, grāmatnīcu tīkls “Polaris” paziņojis par viena no saviem vēsturiskākajiem veikaliem slēgšanu Rīgas centrā.
“Mums ir skumjas ziņas: no 2026. gada 1. janvāra mēs slēdzam veikalu Ģertrūdes ielā 7. Tas darbojās 25 gadus – veselu ceturtdaļgadsimtu! Turklāt vēl agrāk tajā pašā vietā daudzus gadus atradās veikals “Krievu grāmata” (rīdzinieki droši vien atceras). Taču visam šajā pasaulē ir savas robežas… Kopumā mēs atvadāmies no savas vēsturiskās vietas. Paldies visiem, kas visus šos gadus pie mums iegriezās,” pausts grāmatnīcas paziņojumā sociālajā tīklā “Facebook”.
Vienlaikus “Polaris” uzsver, ka pārējie tīkla veikali darbu turpinās. “Visi pārējie mūsu veikali turpinās darbu, un mēs tos slēgt neplānojam. Neskatoties ne uz ko,” norāda uzņēmums.
Viena no vecākajiem grāmatu veikaliem slēgšana notiek uz plašāku diskusiju par grāmatu tirgus situāciju Latvijā fona, tostarp saistībā ar nodokļu politikas izmaiņām attiecībā uz grāmatām un drukāto produkciju krievu valodā.
Saeimā pieņemtie grozījumi paredz, ka no 2026. gada 1. janvāra saglabāsies samazinātā 5% PVN likme grāmatām un preses izdevumiem drukātā un elektroniskā formā, tostarp tiešsaistē, ja tie izdoti latviešu, latgaliešu vai lībiešu valodā, kā arī citās Eiropas Savienības un OECD valodās. Vienlaikus pieņemtās izmaiņas nozīmē, ka grāmatām krievu valodā turpmāk tiks piemērota pilnā PVN likme, nevis samazinātā.