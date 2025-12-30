Mežciemā savā kāpņu telpā noasiņojis 40 gadus vecs vīrietis. Kaimiņiem ir vairākas versijas par notikušo
Svētku brīvdienas izvērsās traģiskas kādam Mežciema iedzīvotājam - viņu, notraipītu asinīm, kāpņu telpā atrada kaimiņi.
Pēc atrašanas viņi nekavējoties uz notikuma vietu izsauca mediķus, tomēr vīrietis jau bija miris. Kaimiņu versijas par notikušo atšķiras - kāds norāda, ka viņa nāvē varētu būt iesaistīti 8. stāva kaimiņi, bet citi spriež, ka, iespējams, viņš pakritis pats, kā rezultātā guvis nāvējošus savainojumus.
Augšējā stāva kaimiņiene raidījumam "Degpunktā" norāda, ka iepriekšējā dienā no dzīvokļa atskanējuši trokšņi, bet liktenīgajā dienā - nekas aizdomīgs neesot manīts. Miteklī minētais vīrietis dzīvoja kopā ar sievieti un maziem bērniem. Cits nama iedzīvotājs apstiprina, ka kaimiņš "nebija kluss un viņa dēļ policija izsaukta jau iepriekš". Tikmēr vēl kāda pauž, ka "kaimiņš, iespējams, reibuma stāvoklī bija kritis un kaut ko pārsitis".
Arī Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska raidījumam apstiprina nelaimes gadījuma versiju. "Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka minētais vīrietis, būdams alkohola reibumā, mājas kāpņu telpā pakritis, kā rezultātā guva smagas traumas. Pašreizējā informācija neliecina par noziedzīgu nodarījumu," pauž Valsts policijas pārstāve.