Lidostā “Rīga” aizturēti divi cilvēki ar aizliegumu izbraukt no valsts
Pirmdien no Latvijas mēģinājuši izceļot divi cilvēki, kuriem ir spēkā aizliegums izbraukt no valsts, informēja Valsts robežsardzē.
Abas personas konstatētas lidostā "Rīga". Viens Lietuvas pilsonis gribējis ceļot uz Ēģipti, bet Latvijas pilsonis - uz Lielbritāniju.
Tāpat lidojums uz Turciju liegts nepilngadīgai Latvijas pilsonei, jo viņai nebija vismaz viena vecāka notariāli apliecinātas piekrišanas bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts.
Tikmēr ieceļošana Latvijā liegta kādam Uzbekistānas pilsonim, kuram nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas, kā arī Tadžikistānas pilsonim, kurš nevarēja pamatot ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un apstākļus.
Ieceļot Latvijā vēlējies arī kāds Lielbritānijas pilsonis, kuram ir spēkā liegums ieceļot un uzturēties Šengenas zonas valstu teritorijā.
Vienlaikus drošības apsvērumu dēļ ieceļošana Latvijā liegta vienam Krievijas un vienam Ukrainas pilsonim.
Vēl sešiem ārzemniekiem robežkontroles punktos konstatēti uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi.
Veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti četrām personām - diviem Latvijas, vienam Krievijas un vienam Somālijas pilsonim