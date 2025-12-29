Avārijas vieta Albatrosu ielā (ekrānuzņēmums no video)
112
Šodien 21:35
VIDEO. "Rallists" Mangaļsalā ar "Volvo" neiekļaujas līkumā un notriec apgaismes stabu, pēc tam aizbrauc
Svētdien Mangalsalas rajonā Rīgā noticis ceļu satiksmes negadījums. Aculiecinieki pavēstījuši, ka “Volvo” markas automašīnas vadītājs brauca ar pārāk lielu ātrumu un nesavaldīja transportlīdzekli, nobrauca no brauktuves, ielidoja grāvī un notrieca ielas apgaismes stabu, vēsta vietne "sadursme.lv".
Tiek minēts, ka automašīnā atradās jaunieši, kuri pēc aptuveni 20 minūtēm notikuma vietā vairs nebija sastopami. Vēlāk tuvākajā apkārtnē pamanīta netrafarēta policijas automašīna, kas devās notikuma virzienā.
Nav ziņu, ka avārijā kāds cilvēks būtu smagi cietis.