Policija meklē kopš 23. decembra pazudušo Vladislavu Pikunovu
Vladislavs Pikunovs (foto: Valsts policija)
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2005. gadā dzimušo Vladislavu Pikunovu (Vladyslav Pikunov), kurš šā gada 23. decembrī izgāja no adreses Rīgā, Vecajā Buļļu ielā. Iespējams, atrodas kopā ar draudzeni.

Pazīmes: augums 185 cm, vidējas miesas būves, īsi, brūni mati.

Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

