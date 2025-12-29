Vardarbība ģimenē: Ādažu novada pašvaldības policija piemēro vīrietim 300 eiro naudas sodu
foto: Ādažu novada pašvaldības policija
Novadu ziņas

Vardarbība ģimenē: Ādažu novada pašvaldības policija piemēro vīrietim 300 eiro naudas sodu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Neskatoties uz svētku laiku, pašvaldības policija arī brīvdienās turpina saskarties ar vardarbības gadījumiem ģimenēs, ziņo Ādažu novada pašvaldības policija.

Vardarbība ģimenē: Ādažu novada pašvaldības polici...

"Facebook" ierakstā policija informē, ka aizvadītajās brīvdienās, saņemot izsaukumu un izvērtējot situāciju un apdraudējuma riskus, policija pieņēma lēmumu par vardarbīgas personas nošķiršanu.

Persona lēmumā noteiktos aizliegumus neievēroja. Šī iemesla dēļ vīrietim tika piemērots naudas sods 300 eiro apmērā.

Tēmas

Facebook112Ādažu novads

Citi šobrīd lasa