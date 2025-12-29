Novadu ziņas
Šodien 13:37
Vardarbība ģimenē: Ādažu novada pašvaldības policija piemēro vīrietim 300 eiro naudas sodu
Neskatoties uz svētku laiku, pašvaldības policija arī brīvdienās turpina saskarties ar vardarbības gadījumiem ģimenēs, ziņo Ādažu novada pašvaldības policija.
"Facebook" ierakstā policija informē, ka aizvadītajās brīvdienās, saņemot izsaukumu un izvērtējot situāciju un apdraudējuma riskus, policija pieņēma lēmumu par vardarbīgas personas nošķiršanu.
Persona lēmumā noteiktos aizliegumus neievēroja. Šī iemesla dēļ vīrietim tika piemērots naudas sods 300 eiro apmērā.