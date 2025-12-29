Miris bijušais Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors Oļģerts Šabanskis
Miris bijušais Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors Oļģerts Šabanskis

17. decembrī miris bijušais Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors Oļģerts Šabanskas (Šabanskis), vēsta prokuratūra.

Prokuratūra izsaka visdziļāko līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem, draugiem un bijušajiem kolēģiem.

Šabanskis dzimis 1937. gada 31. janvārī. Strādājis par advokātu un tiesnesi, līdz 1975. gadā uzsāka darba gaitas prokuratūrā.

Šabanskis 1990. gadā aktīvi piedalījās Latvijas prokuratūras izveidošanā un tika iecelts Tiesā izskatāmo lietu pārvaldes priekšnieka amatā.

1994. gadā viņu iecēla par Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokuroru. Vienlaicīgi viņš pildīja arī ģenerālprokurora vietnieka pienākumus. Pēc paša izteiktās vēlēšanās darba tiesiskās attiecības ar prokuratūru Šabanskis izbeidza 2000. gadā.

1997. gadā Šabanskis apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes goda zīmi.

