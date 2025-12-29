Līdz 1. janvārim slēgs autostāvvietu Vienības laukumā Daugavpilī
foto: Publicitātes
Līdz 1. janvārim slēgs autostāvvietu Vienības laukumā Daugavpilī

No 29. decembra plkst. 18.00 līdz 1. janvārim plkst. 16.00 tiek slēgta Ģimnāzijas ielas autostāvvieta, kas atrodas Vienības laukumā Daugavpilī, pretī viesnīcai “Latgola”. Ierobežojumi ieviesti sakarā ar sagatavošanās darbiem Jaungada pasākumiem un to norisi, informē Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde.

Gatavojoties Jaungada pasākumu norisēm, jau pirmdienas vakarā Vienības laukumā sāks svētku skatuves uzstādīšanas darbus. Savukārt skatuves demontāža notiks 1. janvārī. Līdz ar to, pilsētas iedzīvotājiem un viesiem nebūs iespējas novietot transportlīdzekļus autostāvvietā Vienības laukumā.

Satiksme tiks organizēta atbilstoši shēmai:

foto: Publicitātes
Satiksme tiks organizēta atbilstoši shēmai.
Komunālās saimniecības pārvalde aicina autovadītājus un pārējos satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem un ievērot ceļa zīmes.

