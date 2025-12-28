Rīdzinieki atklāj, ko patiesībā sagaida no Rīgas domes
Rīdzinieki no pašvaldības sagaida aktīvāku darbu pilsētas labiekārtošanā, satiksmes un nabadzības problēmu risināšanā, liecina pētījumu centra "SKDS" novembrī veiktā aptauja.
Iedzīvotājiem tika lūgts nosaukt trīs problēmas, kuras Rīgas domei būtu jārisina pirmām kārtām. Kopumā 61% aptaujāto uzskatīja, ka Rīgas domei primāri ir jārisina ar pilsētas labiekārtošanu saistītas problēmas. 49% aptaujāto minēja ielu un ceļu stāvokli, tajā skaitā arī ceļu, ietvju uzturēšanu un remontu, pagalmu labiekārtošanu, ceļu un ietvju tīrīšanu u.c.
Otrā biežāk nosauktā problēmu grupa bija satiksmes jautājumi, uz kuriem norādīja 31% aptaujāto. Rīgas iedzīvotāji norādīja uz satiksmes organizēšanu, nepieciešamajiem uzlabojumiem un attīstību.
Tāpat tika minētas satiksmes problēmas, sastrēgumu mazināšana, autostāvvietu trūkums, nepieciešamība pēc jauniem sabiedriskā transporta maršrutiem, pārāk augstās cenas u.c. jautājumi.
Trešā biežāk minētā svarīgāko problēmu grupa rīdziniekiem bija sociālie jautājumi un cīņa ar nabadzību, kuru minēja 14% aptaujāto. Cilvēkus satrauc ģimeņu ar bērniem problēmas, mazie pabalsti, nepieciešamība pēc bezmaksas ēdināšana skolās un bērnudārzos, pensionāru problēmas, bezdarbs kā arī dzīvojamā fonda problēmas.
Aptauja notika no 7. novembra līdz 23. novembrim, tiešajās intervijas respondentu dzīves vietās aptaujājot 801 respondentu vecumā no 18 - 75 gadu vecumam.