Rīgā apzinātas vētras sekas - stiprais vējš nodarījis postījumus ēku fasādēm, ceļazīmēm un luksoforiem
Rīgā stiprā vēja dēļ pašvaldība saņēmusi divus izsaukumus saistībā ar noplēstiem ēku fasāžu siltinājumiem, vairākām bojātām ceļazīmēm, luksoforiem un citiem bojājumiem, sacīja Rīgas pašvaldības pārstāvis Mārtiņš Vilemsons.
Viņš informēja, ka Rīgas pašvaldībā līdz svētdienas plkst. 8 saņemti vairāki ar stipro vēju saistīti izsaukumi, tostarp 11 izsaukumi saistīti ar vēja izgāztiem kokiem, desmit - ar bojātām ceļazīmēm, seši izsaukumi saistīti ar luksoforu bojājumiem, pieci - ar elektropārvades līnijām, bet trīs - ar žogu bojājumiem.
Mākslas akadēmijai norauts jumts.. esiet uzmanīgi.. vel pūš pic.twitter.com/uKoBTmDOLr— 🚀🚊🚂Armands Būmanis 🇱🇻 Tikai mans viedoklis (@armis22) December 28, 2025
Divām mājām ir noplēsti fasāžu siltinājumi, kā arī tika saņemti izsaukumi par laternas, reklāmas stenda, loga un citiem bojājumiem.
Vilemsons sacīja, ka Rīgā izsaukumi bija dažādi, bet kopumā tie bija "ne pārāk lieli". Rīgas pašvaldība operatīvi reaģējot uz zvaniem, piemēram, paceļot ceļazīmes un norobežojot bojājumu vietas, savukārt, piemēram, fasāžu siltinājuma remonts būs jāveic ēku īpašniekiem.
Kā ziņots, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžo brīdinājumu par stipru vēju sestdien un svētdien. Brīdinājums ir spēkā no sestdienas plkst. 11 līdz svētdienas plkst. 16.
Aizvadītajā naktī visā Latvijā pūta brāzmains vējš, visstiprākās brāzmas tika fiksētas piekrastes rajonos - Liepājas ostā vēja ātrums sasniedzis 28,4 metrus sekundē (m/s), Ventspilī - 27,6 m/s, bet Daugavgrīvā - 25,9 m/s.
Svētdien vējainais laiks turpināsies, ziemeļrietumu un ziemeļu vējam saglabājoties brāzmās 15-19 m/s, bet piekrastē no rīta - līdz pat 25 m/s. Dienas gaitā vējš pakāpeniski pierims, prognozē sinoptiķi.