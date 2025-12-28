Pasažieri sūdzas par haosu Rīgas lidostā: vētras dēļ lidmašīnas novirzītas uz Dāniju un Lietuvu; cilvēki nakšņo uz grīdas
Spēcīgā vēja dēļ, kas naktī uz svētdienu Latvijas piekrastē sasniedza stipras vētras spēku, tika traucēta starptautiskās lidostas "Rīga" darbība. Sociālajos tīklos publicētie ieraksti un lidostas mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka laikapstākļu dēļ kavējas un uz citām valstīm novirzīti vairāki reisi.
Sestdienas vakarā un naktī uz svētdienu vairāki iedzīvotāji un pasažieri ziņoja par lidmašīnām, kuras bija spiestas veikt vairākus apļus virs Rīgas, nespējot droši nosēsties.
Kāds pasažieris, kurš atradās reisā no Dubaijas, ap plkst. 01.30 naktī situāciju gaisā raksturoja kā "nejautru", lidmašīnai cenšoties nosēsties ekstremālos apstākļos.
Vairāk reisi novirzīti uz citām lidostām. Piemēram, reiss no Briseles pēc diviem neveiksmīgiem nosēšanās mēģinājumiem Rīgā tika novirzīts uz Viļņu. Pasažieri ziņo, ka ap plkst. 05.30 saņēmuši informāciju, ka uz Rīgu jānokļūst "saviem spēkiem".
Vēl kritiskāka situācija izveidojusies ar reisu no Maltas, kas, saskaņā ar pasažieru teikto, aizvirzīts pat uz Dāniju. Pasažiere vārdā Anna sociālajos tīklos norāda, ka, lai gan solīta viesnīca, cilvēki nav saņēmuši pat ūdeni un bijuši spiesti nakšņot lidostā uz grīdas.
Tikmēr citi slavē pilotu meistarību. Tā, piemēram, pasažieri izteikuši publisku pateicību "Ryanair" reisa Oslo–Rīga (FR8839) apkalpei par "lielisku nosēšanos" sarežģītajos apstākļos.
Lidostas "Rīga" operatīvā informācija liecina par traucējumiem gan ielidojošo, gan izlidojošo reisu grafikā. Vairākas lidmašīnas kavējas.
Lidosta aicina pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā, ņemot vērā, ka spēcīgais vējš, kas norums tikai pēcpusdienā, joprojām var ietekmēt lidojumu grafiku.