Sniega un apledojuma dēļ Latgalē un Vidzemē apgrūtināta braukšana
Svētdienas rītā sniega un apledojuma dēļ Latgalē un daudzviet Vidzemē ir apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 46 ziemas dienesta tehnikas vienības, kas tīra sniegotos un kaisa slidenos ceļa posmus.
Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir:
-
Vidzemes šosejas (A2) posmā no Augšlīgatnes līdz Veclaicenei;
-
Valmieras šosejas (A3) posmā no Strenčiem līdz Valkai;
-
Daugavpils šosejas (A6) posmā no Aiviekstes tilta līdz Pāterniekiem;
-
Rēzeknes šosejas (A12) visā posmā;
-
šosejas Grebņeva–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;
-
Daugavpils (A14) un Rēzeknes (A15) apvedceļu visā garumā.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas apkārtnē.
LVC aicina autovadītājus būt piesardzīgiem, izvēlēties laikapstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, kā arī ievērot drošu distanci un ieplānot papildu laiku ceļam.