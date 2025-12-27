Preiļos Dzimtsarakstu nodaļas ēku tagad rotā latvju raksti un kultūras simboli
Preiļu novada pašvaldība ir noslēgusi 680 393 eiro vērto energoefektivitātes paaugstināšanas projektu ēkai Raiņa bulvārī 24, kur atrodas Dzimtsarakstu nodaļa, uzzināja pašvaldībā.
Līdzās tehniskajiem uzlabojumiem ēka ieguvusi unikālu vizuālo identitāti, izceļot latvisko kultūras mantojumu un pilsētas vēsturi. Ēkas fasādes estētikā integrēti tradicionālie latvju rakstu ornamenti, kas simbolizē aizsardzību, līdzsvaru un ciešu saikni ar kultūras saknēm. Fasādes dekoratīvie elementi atgādina uguns krustu un Māras zīmi - senus simbolus, kas iemieso stabilitāti, pasaules kārtību un mājas aizsardzību.
"Šis vizuālais risinājums stiprina saikni starp pagātni un mūsdienu sabiedrisko telpu, kalpojot kā pamanāma kultūras identitātes zīme pilsētvidē," uzskata pašvaldībā.
Uz blakus esošās ēkas izvietots lielformāta baneris ar vēsturisku fotogrāfiju, kas iemūžinājusi kinorežisora Jāņa Streiča vecāku kāzu ceremoniju. Izvēle par banera izvietošanu nav nejauša - tā mērķis ir simboliski uzsvērt ēkas nozīmi un piešķirt tai īpašu kultūrvēsturisku vērtību -, uzsver pašvaldībā. Ņemot vērā, ka atjaunotajās telpās darbu sākusi Dzimtsarakstu nodaļa, Streiča vecāku kāzu foto kalpo kā emocionāls atgādinājums par ģimenes vērtībām un tradīciju ilgtspēju Preiļu novadā.
Atjaunotā 490,6 kvadrātmetru plašā ēkā līdzās Dzimtsarakstu nodaļai strādā arī Preiļu novada Būvvalde un Bāriņtiesa.
Galvenais būvdarbu veicējs objektā bija SIA "Latgalija", būvprojekta izstrādātāji - SIA "KPB projektētājs.lv" un SIA "Ēku apsekošanas birojs". Autoruzraudzību nodrošināja SIA "Muusu architektūra", bet būvuzraudzību - Ivars Markovskis.
Projekts īstenots ar Atveseļošanas fonda atbalstu, tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 680 393 eiro. Atveseļošanas fonda finansējums ir 510 342 eiro, bet pašvaldības finansējums - 170 051 eiro.