Tracis Vecrīgā, suņu slepkavība, grādīgo ierobežojums, Hermaņa eksperiments jeb notikumi, kas izraisīja vislielāko šūmēšanos
foto: LETA/Edijs Pālens
6.novembrī, spītējot drēgnajam laikam, vienā no pēdējo gadu vērienīgākajiem protestiem pulcējās 10 000 cilvēku.
Politika

Tracis Vecrīgā, suņu slepkavība, grādīgo ierobežojums, Hermaņa eksperiments jeb notikumi, kas izraisīja vislielāko šūmēšanos

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

2025. gads Latvijā aizritēja ar sajūtu, ka valsts pārvaldē ir ieslēgts haotisks režīms: vienu dienu kaut ko pieņem, nākamajā – steidzīgi labo, bet trešajā izliekas, ka nekas nav noticis.

Tracis Vecrīgā, suņu slepkavība, grādīgo ierobežoj...

Šauj vispirms, jautā pēc tam: trīs suņu cietsirdīgā slepkavība Brunavā

foto: LETA/Ieva Leiniša
Pie Bauskas novada domes ēkas notiek pikets saistībā ar triju suņu nošaušanu Brunavas pagastā.
Pie Bauskas novada domes ēkas notiek pikets saistībā ar triju suņu nošaušanu Brunavas pagastā.

Ja kāds vēl šaubījās, vai Latvijas sabiedrības morālais kompass ir mainījies, traģēdija Brunavā sniedza skaidru atbildi.  Likumsargu lēmums par zemnieka Modra Konovalova trīs suņu – Boras, Bruno un Čipi Ļipi – aukstasinīgu nošaušanu izraisīja tādu rezonansi, ka tā satricināja pat parasti stabilos pašvaldības policijas krēslus.

Piketa dalībnieki skandēja saukļus, piemēram, “reālu cietumsodu dzīvnieku slepkavām” un “Bauskas novads nav drošs”, kā arī vienojās dziesmā “Tu esi mans draugs” no Mārtiņa Freimaņa repertuāra.

Bauskā notiek protesti pret trīs suņu nošaušanu

Ceturtdien, 16. oktobrī, Bauskā notiek protesta akcija saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Akcijas dalībnieki, tostarp Bauskas ...

Zīmola "Modra olas" saimnieka zaudējums kļuva par visas sabiedrības sāpi, kas šoreiz tika pausta ne tikai sociālajos tīklos, bet arī piketos pie Bauskas novada domes. Turklāt par notikušo sākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.

Bauskas pašvaldībā "tīrīšana" jau notikusi. Pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis ir atlaists – dienesta pārbaude izrādījās viņam liktenīga. Savukārt divi citi pašvaldības policisti ir saņēmuši disciplinārsodus. Vēl vienā disciplinārlietā pārbaude ir apturēta, jo policijas amatpersona, pret kuru tā sākta, atrodas attaisnotā prombūtnē.

Tiesa, arī suņu saimnieks nav bez grēka. Viņam noformēti protokoli gan par to, ka suņi saplēsuši stirnu, gan par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.

Nākamā lapa: Stambulas konvencijas "pingpongs" un ielu spēks

Tēmas

Edgars RinkēvičsSaeimaIzglītības un zinātnes ministrijaBauskaLatvijaAlvis HermanisStambulas konvencijaBrunava

Citi šobrīd lasa