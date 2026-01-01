Tracis Vecrīgā, suņu slepkavība, grādīgo ierobežojums, Hermaņa eksperiments jeb notikumi, kas izraisīja vislielāko šūmēšanos
2025. gads Latvijā aizritēja ar sajūtu, ka valsts pārvaldē ir ieslēgts haotisks režīms: vienu dienu kaut ko pieņem, nākamajā – steidzīgi labo, bet trešajā izliekas, ka nekas nav noticis.
Šauj vispirms, jautā pēc tam: trīs suņu cietsirdīgā slepkavība Brunavā
Ja kāds vēl šaubījās, vai Latvijas sabiedrības morālais kompass ir mainījies, traģēdija Brunavā sniedza skaidru atbildi. Likumsargu lēmums par zemnieka Modra Konovalova trīs suņu – Boras, Bruno un Čipi Ļipi – aukstasinīgu nošaušanu izraisīja tādu rezonansi, ka tā satricināja pat parasti stabilos pašvaldības policijas krēslus.
Zīmola "Modra olas" saimnieka zaudējums kļuva par visas sabiedrības sāpi, kas šoreiz tika pausta ne tikai sociālajos tīklos, bet arī piketos pie Bauskas novada domes. Turklāt par notikušo sākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.
Bauskas pašvaldībā "tīrīšana" jau notikusi. Pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis ir atlaists – dienesta pārbaude izrādījās viņam liktenīga. Savukārt divi citi pašvaldības policisti ir saņēmuši disciplinārsodus. Vēl vienā disciplinārlietā pārbaude ir apturēta, jo policijas amatpersona, pret kuru tā sākta, atrodas attaisnotā prombūtnē.
Tiesa, arī suņu saimnieks nav bez grēka. Viņam noformēti protokoli gan par to, ka suņi saplēsuši stirnu, gan par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.