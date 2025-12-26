Apzinīgie rīdzinieki: šogad 84% iedzīvotāju šķiro mājsaimniecības atkritumus
Šogad 84% rīdzinieku šķiro mājsaimniecības atkritumus, savukārt 2023. gadā to darīja 71%, aģentūru LETA informēja atkritumu poligona "Getliņi" pārvaldītājs SIA "Getliņi eko", atsaucoties uz veikto aptauju. Vienlaikus aptaujas dati rāda, ka 14% aptaujāto rīdzinieku atkritumus nešķiro.
Vairāk nekā puse aptaujāto norāda, ka atkritumus šķiro, jo tā ir noteiktā kārtība un sabiedrības norma. Tāpat aptaujātie norāda, ka tā ir pilsoniski pareiza rīcība un tas palīdz taupīt dabas resursus.
Trešdaļa iedzīvotāju atkritumus šķiro, lai ietaupītu naudu, savukārt 17% - lai taupītu vietu poligonos. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis to iedzīvotāju īpatsvars, kuri atkritumus šķiro, vadoties pēc sabiedrības normām un vides aizsardzības principiem.
Aptaujas dati rāda, ka 91% aptaujāto zina, ka pārtikas atkritumus var izmantot komposta ražošanai, 79% zina, ka sadzīves atkritumus izmanto enerģijas ražošanai, un 71% zina, ka pārtikas atkritumus izmanto biogāzes ražošanai. Tomēr vairāk nekā puse iedzīvotāju nezina, ka bioloģisko atkritumu izvešana ir lētāka nekā sadzīves atkritumu izvešana.
"Getliņi eko" aptauja veikta Rīgā deklarēto iedzīvotāju vidū vecumā no 18 līdz 75 gadiem, izmantojot tiešās intervijas dzīvesvietās. Aptaujā piedalījās 811 respondenti. Aptauja norisinājās no 24. oktobra līdz 20. novembrim 2025. gadā.
Jau ziņots, ka "Getliņi eko" 2024. gadā strādāja ar 50,45 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 19,6% un bija 3,29 miljoni eiro.
"Getliņi eko" reģistrēta 1997. gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 6 008 569 eiro. Kompānijas kapitālā 97,7% pieder Rīgas domei, bet 2,3% - Ropažu novada domei.