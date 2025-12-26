Traģēdija Rēzeknes novadā: dzīvojamā māja pilnībā nodeg, bojā gājuši divi cilvēki
Aizvadītajā diennaktī Rēzeknes novadā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā bojā gājuši divi cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Piektdien plkst. 4.53 saņemta informācija, ka Rēzeknes novadā izcēlies ugunsgrēks dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka dzīvojamā māja jau deg pilnā platībā un tai ir iebrucis jumts.
Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki, no kuriem viens ugunsgrēkā cieta. Dzēšanas darbu laikā dzīvojamā mājā atrasti divi bojāgājušie. Patlaban ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā turpina.
Savukārt ceturtdien plkst. 8.48 saņemta informācija, ka Rīgas ielā Līvānos no piecstāvu dzīvojamās mājas logiem nāk dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg piektā stāva dzīvoklis 40 kvadrātmetru platībā un uz balkona atrodas cilvēks.
Glābēji izglāba cilvēku, kurš ugunsgrēkā bija cietis, un nodeva viņu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Četri cilvēki no ēkas evakuējās pašu spēkiem pirms ugunsdzēsēju ierašanās. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 11.41.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma kopumā 43 izsaukumus - deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 26 uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinājumi.