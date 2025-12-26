Vairāku transportlīdzekļu avārija uz A6 šosejas.
Šodien 10:50
Vairāku transportlīdzekļu avārija uz A6 šosejas - satiksme pilnībā atjaunota
Uz autoceļa A6 posmā starp Ķegumu un Jaunjelgavu noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistītas divas vieglās automašīnas un viena kravas automašīna, vēsta "Sadursme".
Aculiecinieki norāda, ka spilgta saule varēja apžilbināt autovadītājus, kas, iespējams, bijis viens no negadījuma iemesliem. Pēc sākotnējās informācijas smagi cietušo nav.
Satiksme notikuma vietā šobrīd ir pilnībā bloķēta, un notiek operatīvo dienestu darbs.
Autovadītāji aicināti būt īpaši uzmanīgi, sekot satiksmes organizētāju norādēm un izvēlēties apbraucamos ceļus, ja tas iespējams.