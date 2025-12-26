Otrie Ziemassvētki gaidāmi bez nokrišņiem.
Sabiedrība
Šodien 08:50
Otrie Ziemassvētki gaidāmi bez nokrišņiem
Piektdien, Otrajos Ziemassvētkos, nokrišņi nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Šodien daudzviet uzspīdēs saule un laiks būs sauss, bet mākoņi tāpat debesīs būs manāmi. Dominēs mēreni ziemeļrietumu, ziemeļu vēji, kas saglabāsies brāzmaini vairs tikai Vidzemes piekrastē.
Gaiss iesils līdz +3...+7°, nedaudz vēsāks laiks austrumu rajonos, kur nebūs siltāk par +1...+3°. Vakarpusē vietām Kurzemē sāks veidoties migla.
Rīgā diena aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, bet nokrišņi nav gaidāmi.
Ziemeļrietumu, ziemeļu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 m/s, un maksimālā gaisa temperatūra pieturēsies +5...+6° robežās.