Otrajos Ziemassvētkos daudzviet uzspīdēs saule
Piektdien, Otrajos Ziemassvētkos, daudzviet Latvijā uzspīdēs saule, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Nakts būs pārsvarā mākoņaina, rīta stundās vietām valsts ziemeļos debesis sāks skaidroties. Valsts austrumu rajonos gaidāmi nelieli nokrišņi - lietus, vietām arī slapjš sniegs.
Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļrietumu vējš, brāzmās 15-17 metri sekundē (m/s). Gaisa temperatūra būs līdzīga kā iepriekšējā dienā: -1...+4°, vietām piekrastē nebūs vēsāk par +5...+6°.
Arī Rīgā laiks būs lielākoties mākoņains, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens ziemeļrietumu, rietumu vējš, brāzmās 15-16 m/s. Gaisa temperatūra saglabāsies +2...+4° robežās.
Dienā daudzviet uzspīdēs saule un laiks būs sauss, bet mākoņi tāpat debesīs būs manāmi. Dominēs mēreni ziemeļrietumu, ziemeļu vēji, kas saglabāsies brāzmaini vairs tikai Vidzemes piekrastē.
Gaiss iesils līdz +3...+7°, nedaudz vēsāks laiks austrumu rajonos, kur nebūs siltāk par +1...+3°. Vakarpusē vietām Kurzemē sāks veidoties migla.
Rīgā Otrie Ziemassvētki aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, bet nokrišņi nav gaidāmi. Ziemeļrietumu, ziemeļu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-16 m/s, un maksimālā gaisa temperatūra pieturēsies +5...+6° robežās.