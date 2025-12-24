CSDD aicina ceļu satiksmes dalībniekus būt īpaši uzmanīgiem
Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas brīvdienās, kad satiksmes intensitāte uz Latvijas ceļiem ievērojami pieaugs, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) aicina visus ceļu satiksmes dalībniekus būt īpaši atbildīgiem un uzmanīgiem.
Statistika liecina, ka svētku periodos, pieaugot transportlīdzekļu plūsmai, biežāk tiek pārkāpti arī ceļu satiksmes noteikumi – pārsniegts atļautais braukšanas ātrums, netiek ievērota droša distance un tiek veikti neapdomīgi apdzīšanas manevri. Papildu risku rada arī mainīgie un gaidāmie ziemai raksturīgie laikapstākļi – sniegs, apledojums, migla un slikta redzamība, kas prasa īpašu piesardzību no visiem satiksmes dalībniekiem.
CSDD aicina ikvienu satiksmes dalībnieku plānot savus braucienus savlaicīgi, nesteigties un cienīt citam citu uz ceļa.
Lai brīvdienas aizritētu droši, CSDD atgādina:
- ievērot atļauto braukšanas ātrumu un ceļa zīmes;
- neveikt neapdomīgus un bīstamus apdzīšanas manevrus;
- nesēsties pie stūres alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
- izmantot drošības jostas un pārliecināties, ka bērni tiek pārvadāti atbilstoši noteikumiem;
- būt īpaši uzmanīgiem attiecībā uz gājējiem un citiem mazāk aizsargātiem satiksmes dalībniekiem, bet gājējiem vienmēr būt redzamiem ar atstarojošiem elementiem;
- izvērtēt ceļa un laikapstākļus, pielāgojot braukšanas stilu.
Droša satiksme ir katra ceļu satiksmes dalībnieka kopīga atbildība. Rūpējoties par savu un citu drošību, varam panākt, lai svētku un brīvdienu laiks būtu patīkams un bez traģiskiem notikumiem.