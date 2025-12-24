Kaspars Kusrajevs.
112
Šodien 20:56
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo Kasparu Kusrajevu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1979. gadā dzimušo Kasparu Kusrajevu, kurš 22. decembrī ap pulksten 14.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Latgales ielā un līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 188 cm, apaļīgas miesas uzbūves, īsi, brūni mati ar plikpaurību priekšā un ir bārda. Nav vairāku priekšējo zobu. Virsū uzvilkta melna virsjaka.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
