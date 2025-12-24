Aptauja: 75% Latvijas iedzīvotāju Ziemassvētkos apsveikumus raksta mobilajās lietotnēs
Ziemassvētkos 75% Latvijas iedzīvotāju apsveikumus raksta "WhatsApp" un citās mobilajās lietotnēs, informēja mobilo sakaru operators SIA "Tele2", atsaucoties uz veikto aptauju.
Savukārt 6% iedzīvotāju Ziemassvētkos sūta tradicionālās ar roku rakstītas apsveikuma kartītes pa pastu. Vienlaikus 42% iedzīvotāju Ziemassvētkos izvēlas piezvanīt un apsveikt pa telefonu. Šī apsveikuma forma kļūst izplatītāka, palielinoties vecumam - jo vecāks respondents, jo biežāk viņš dod priekšroku telefona zvanam.
Aptaujas dati liecina, ka 57% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka viņiem patīk sūtīt Ziemassvētku apsveikumus. Tajā pašā laikā 20% norāda, ka, lai arī apsveikumu sūtīšana sagādā prieku, tā var radīt arī papildu spriedzi.
Tāpat aptaujas dati rāda, ka 60% aptaujāto svētkus pavadīs šaurā ģimenes lokā. Vienatnē svētkus pavadīs 6% iedzīvotāju, savukārt 7% norāda, ka Ziemassvētkus nesvinēs vispār.
"Tele2" aptauja veikta sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat" 2025. gada decembrī, aptaujājot 1002 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.