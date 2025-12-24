Rīgas centrālajai administrācijai piemaksās un prēmijās izmaksāti nepilns pusmiljons eiro
Rīgas pašvaldības centrālajai administrācijai gada pēdējos mēnešos piemaksās un prēmijās samaksāts nepilns pusmiljons eiro.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu reizi gadā darbiniekam var izmaksāt prēmiju, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt 75% no mēnešalgas.
Tāpat institūcijai piešķirto finanšu līdzekļu robežās var izmaksāt naudas balvu, kas kalendārajā gadā nepārsniedz darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmēru un ko vērtē pēc darbinieka vai institūcijas sasniegumiem.
Centrālajā administrācijā no oktobra līdz decembrim 198 darbiniekiem izmaksātas prēmijas par kopējo summu 293 321 eiro.
Savukārt 203 darbiniekiem izmaksātas naudas balvas par kopējo summu 177 556 eiro.
Līdz ar to piemaksās un prēmijās izmaksāti 470 877 eiro.
Katra konkrētā darbinieka prēmijas un naudas balvas apmēru noteica attiecīgās struktūrvienības vadītājs.
Savukārt vēlētām amatpersonām, deputātiem, komiteju vadītājiem un domes vadībai prēmijas un naudas balvas nav paredzētas un netika maksātas.