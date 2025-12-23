Milzīga rinda pie slidotavas Esplanādē, kamēr tur labo ledus defektus; 23.12.2025.
Nepatīkamu pārsteigumu piedzīvojuši Rīgas iedzīvotāji un galvaspilsētas ciemiņi, kas šodien vēlējās paslidot publiskajā slidotavā Esplanādē pie Raiņa pieminekļa. Ledus defektu ...
Pie Esplanādes slidotavas milzīga rinda, kamēr labo plaisas ledū. FOTO
Nepatīkamu pārsteigumu piedzīvojuši Rīgas iedzīvotāji un galvaspilsētas ciemiņi, kas šodien vēlējās paslidot publiskajā slidotavā Esplanādē pie Raiņa pieminekļa. Ledus defektu dēļ ļaudis netiek pie kārotās izklaides, un plaisu likvidēšanas procesa laikā izveidojusies milzīga rinda.
Kā vēsta aculiecinieks, milzīgajā rindā stāvošajiem netiek ziņots, cik daudz laika šo defektu novēršana varētu prasīt.
Publiskā slidotava Esplanādē pie Raiņa pieminekļa oficiāli tika atklāta 2. decembrī. Tā būs atvērta līdz nākamā gada 1. martam, paziņojusi Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa. Slidotavas izmantošana interesentiem ar personīgo inventāru ir bez maksas, bet par maksu būs pieejama arī slidu un palīginventāra noma.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta izsludinātajā iepirkumā par slidotavas izveidi pērn uzvarēja personu apvienība "ABMxAVIAN". Slidotavas kopējās izmaksas trīs sezonām ir 649 731 eiro.