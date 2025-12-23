Bauskas slimnīcā izsludināta ārkārtas situācija; slēdz nodaļu un pārved pacientus
Konstatējot bīstamu tehnisko stāvokli stacionāra ēkas pārseguma konstrukcijās, Bauskas slimnīca pieņēmusi lēmumu nekavējoties slēgt Terapijas un aprūpes nodaļu un pārvest daļu pacientu uz citām ārstniecības iestādēm.
Kā portāls Jauns.lv uzzināja Bauskas slimnīcā, bojājumi fiksēti pirmdien, 22. decembrī, veicot ikdienas uzraudzību. Slimnīcas personāls stacionāra labā spārna 2. stāvā, kur atrodas Terapijas un aprūpes nodaļa, zem piekaramajiem griestiem konstatēja lokālus bojājumus nesošajās koka sijās.
Lai garantētu pacientu un darbinieku drošību, situācija preventīvi novērtēta kā potenciāls pirmsavārijas stāvoklis, un slimnīcā izsludināta ārkārtas situācija.
Reaģējot uz notikušo, no nodaļas izrakstīti deviņi pacienti, savukārt desmit pacienti tiek pārvesti uz citām slimnīcām, nodrošinot turpmāku ārstēšanu. Jaunu pacientu uzņemšana šajā nodaļā ir apturēta līdz tālāku lēmumu pieņemšanai.
Slimnīcas vadība uzsver, ka konstatētā problēma nav saistīta ar patlaban iestādē notiekošajiem būvdarbiem. Bojājumi atrodas ārpus būvdarbu zonas un ir radušies ēkas ilgstoša nolietojuma rezultātā.
Bauskas slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļa turpina darbu ierastajā režīmā, un neatliekamā palīdzība tiek nodrošināta pilnā apmērā.
Par situāciju informēts Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), Veselības ministrija un pašvaldība. Pirmdien, 29. decembrī, plānots veikt sertificēta būvinženiera tehnisko ekspertīzi, pēc kuras tiks lemts par nepieciešamajiem remontdarbiem un telpu turpmāku ekspluatāciju.