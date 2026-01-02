Pērn pie sporta nama "Daugava" tika atklāts piemineklis "Sapņu komandas" trenerim Valdemāram Baumanim.
Padzītais Stāvstrops atgriežas Latvijā, partizānu varoņdarbs Kabilē, “Sapņu komandas” treneris: nozīmīgākie pērn atklātie pieminekļi. FOTO
Latvijas Stāvsrops Brīvībai pēc izdzīšanas no Beļģijas atgriezies Latvijā – Lestenes Brāļu kaps. Pārdaugavā pēc valsts neatkarības atjaunošanas galvaspilsētā tapis pirmais pilnībā no jauna radītais piemineklis, kas veltīts Brīvības cīņām. Bet Ogrē valsts brīvības ideja iemūžināta Neatkarības laukumā.
Savukārt Kabilē atklāta piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem, kuri 1945. gadā Ziemassvētkos no šīs Kurzemes mazpilsētiņas padzina okupantus. Jaunu spozmi ieguvis Jāņa Čakstes piemineklis Meža kapos. Spozmē mirguļo arī “Sapņu komandas” trenerim Valdemāram Baumanim veltītais piemineklis pie sporta nama “Daugava”. Meža kapos arī atklāti “Mūžības vārti” – piemiņas vieta Atmodas laika aktīvistiem Helmī un Dainim Staltiem. Jauns.lv apkopoja pērn notikušos lielākos notikumus un atklāšanas mūsu “pieminekļu dzīvē”.