Ugunsgrēkā saimniecības ēkā izglābtas astoņas vistas, bet 40 gājušas bojā
Ugunsgrēkā Ventspils novada Ances pagastā saimniecības ēkā gājušas bojā 40 vistas, bet astoņas izglābtas, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Izsaukumu glābēji saņēma plkst. 19.38. Saimniecības ēka dega 200 kvadrātmetru platībā. Neilgi pēc pusnakts darbs šajā paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkā noslēdzās. Notikumā strādāja arī Ventspils novada brīvprātīgie ugunsdzēsēji.
Tikmēr Rīgā piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāvā dzīvoklī degušas sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā. No piedūmotā dzīvokļa izglābts cietis cilvēks. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki.
Savukārt Gulbenes novadā no Gaujas izcelts bojāgājušais, kurš nodots Valsts policijas darbiniekiem.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega sodrēji dzīvojamās mājas dūmvadā, tosteris, skurstenis, papīri, sadzīves mantas, sadzīves tehnika un trīs gadījumos vieglā automašīna.
Dienests saņēma 51 izsaukumu - deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 32 uz glābšanas darbiem, bet desmit izsaukumi bija maldinājumi.