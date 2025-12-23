Latvijā ar viltotiem dokumentiem mēģinājis ieceļot kāds Moldovas pilsonis
Pirmdien Latvijā ar viltotiem dokumentiem mēģinājis ieceļot kāds Moldovas pilsonis, informēja Valsts robežsardze.
Moldovas pilsonis Terehovas robežkontroles punktā robežsargiem uzrādīja viltotu piekabes transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību. Persona saukta pie administratīvās atbildības.
Vēl aizvadītajā diennaktī lidostas "Rīga" robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liegta vienam Uzbekistānas pilsonim, kurš nevarēja pamatot ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un apstākļus. Savukārt četriem Moldovas pilsoņiem ieceļošana liegta drošības apsvērumu dēļ.
Savukārt izceļošana no valsts Rīgas lidostā liegta Latvijas pilsonim, kura ceļošanas dokuments nebija derīgs ceļošanai uz Lielbritāniju.
Tikmēr uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi aizvadītajā diennaktī konstatēti 11 ārzemniekiem, kuri bija ieradušies robežkontroles punktos. Viņiem nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas, nebija derīga ceļošanas dokumenta vai bija pārsniegts vīzā noteiktais uzturēšanās laiks Šengenas zonas valstīs.
Veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti desmit personām - trīs Bangladešas, diviem Latvijas, vienam Krievijas, vienam Indijas, vienam Kazahstānas, vienam Marokas un vienam Somālijas pilsonim.
Pirmdien tāpat kā sestdien un svētdien nav konstatēti mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu.