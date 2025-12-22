Vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem nākamgad maksās vairāk
Valdība pirmdien atbalstīja pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzības palielināšanu no nākamā gada. Patlaban noteiktā darba stundas tarifa likme vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājam ir desmit līdz 15 eiro, komisijas sekretāram - deviņi līdz 13 eiro, bet komisijas loceklim - astoņi līdz desmit eiro.
Tāpat noteikumos noteikts, ka komisijas locekļiem kompensē ēdināšanas izdevumus balsošanas un balsu skaitīšanas laikā - 11 eiro par katru dienu.
2026. gada 1. janvārī stāsies spēkā regulējums, kas paredz, ka Ministru kabinets atlīdzības apmēru vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, sekretāram un komisijas locekļiem nosaka, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam bāzes mēnešalgas apmēram piemērojot attiecīgu koeficientu.
Kā skaidro grozījumu izstrādātāji, ir jāņem vērā, ka sekmīgai un kvalitatīvai vēlēšanu norises nodrošināšanai ar katru gadu arvien lielāka loma ir informāciju tehnoloģijām, kas nodrošina daudz ātrāku vēlēšanu rezultātu apkopošanu, paredz plašākas balsošanas iespējas vēlētājiem un nosaka sarežģītākas procedūras vēlēšanu komisiju locekļiem. Tādējādi palielinās nepieciešamība vēlēšanu nodrošināšanā iesaistīt arvien kvalificētākus darbiniekus.
Līdz ar grozījumiem noteikts, ka komisijas locekļa darba stundas tarifa likme nedrīkst pārsniegt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto bāzes mēnešalgas apmēru, kam piemērots šāds koeficients - komisijas priekšsēdētājam 0,012-0,014, komisijas sekretāram - 0,0102-0,012, bet komisijas loceklim - 0,007-0,0096.
Bāzes alga 2026. gadam ir 1237,06 eiro. Tādējādi 2026. gadā vēlēšanu komisiju priekšsēdētājiem alga būs 15-17 eiro stundā, vēlēšanu komisijas sekretāriem - 13-15 eiro stundā, bet komisijas locekļiem - 9-12 eiro stundā.
Vienlaikus, ņemot vērā valsts budžeta fiskālās iespējas, netiks palielināta ēdināšanas izdevumu kompensācija vēlēšanu komisiju locekļiem balsošanas un balsu skaitīšanas laikā. Ievērojot minēto, tā paliks nemainīga - 11 eiro.