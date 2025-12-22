Divu stundu laikā iedzīvotāji pilnībā "izķer" visus "Vivi" vilcienu modelīšus
Svinot sava 20 miljonā pasažiera pārvadāšanu, AS "Pasažieru vilciens", kas strādā ar zīmolu "ViVi" 22. decembrī paziņoja, ka izliek pārdošanā limitētu daudzumu vilciena modeļu. Tomēr visiem interesentiem pie kārotās preces neizdevās tikt - visi modeļi tika pilnībā izpārdoti nieka divu stundu laikā.
"Atsaucoties uz lielo interesi, no 22. decembra ir iespējams limitētā daudzumā iegādāties "Vivi" vilcienu modeļus, kas tika pasniegti kā dāvana, svinot 20 milj. pasažieri! Iegādāties modeļus var "Vivi" Klientu apkalpošanas centrā Centrālā dzelzceļa stacijā, Stacijas laukumā 2," ziņoja "Vivi" plkst. 8.04 no rīta.
Bet jau divas stundas vēlāk "Vivi" ziņoja, ka visi modeļo tikuši pilnībā izpārdoti. "Atkārtoti tos varēs iegādāties nākamajā gadā. Par pieejamību informēsim "Vivi" sociālajos tīklos," ziņo kopānija.
"Vivi" šogad pārvadāja 20 miljonus pasažieru, kas pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ir vilcienu pasažieru pārvadātāju rekords. "Pasažieru vilciena" valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors norāda, ka galvenais iemesls pasažieru skaita kāpumam ir jaunie elektrovilcieni.
Populārākā līnija visa gada garumā: Rīga–Tukums II, kur jūlijā pārvadāti vairāk nekā 820 tūkstoši pasažieru. Straujākais pasažieru skaita pieaugums elektrovilcienu līnijās: Rīga–Skulte: +11 % Bet populārākās pieturas šogad bija: Rīgas centrālā stacija, Ogre, Jelgava, Imanta, Majori un Sloka.