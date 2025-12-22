Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina uz gleznotāja Ojāra Ābola daiļradei veltītu izrādi
No 2026. gada 10. janvāra līdz 10. maijam Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) galvenās ēkas Lielajā zālē (Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā) norisināsies gleznotāja Ojāra Ābola (1922–1983) daiļradei veltīta izstāde "Cilvēka absurdie projekti uz Zemes".
Šodien gleznotājs un mākslas teorētiķis Ojārs Ābols tiek vērtēts kā 20. gadsimta 60.–70. gadu avangardists, teorētiskās domas līderis, Mākslinieku savienības Gleznotāju sekcijas virzītājspēks, Latvijas laikmetīgās mākslas krusttēvs. Tomēr Ojāra Ābola dzīvei it kā ir divas daļas – komunisma idejām kalpojošā un tā, kas aizgūtnēm gribēja tuvināties Rietumu mākslai un Rietumu dzīves stilam.
Savos darbos gleznotājs pauda laikmetam aktuālu problemātiku, risinot, kā parādīt spriegumu un pretspēku, enerģiju un kustību. Ābola aktīvisms, māksliniecisko uzskatu veidošanās un transformācija ir stāsts par to, kā ar komunisma ideāliem pārņemts jauneklis mainās un kļūst par nozīmīgu modernisma mākslas praktiķi un teorētiķi, un pat par Latvijas konceptuālās mākslas iedvesmotāju. Sekojot Ābola biogrāfijai un izmaiņām viņa mākslā, izstāde atskatās arī uz sarežģīto Latvijas vēsturi.