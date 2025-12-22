161 zeķu pāris un 23 cimdu pāri - Ropažu novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās akcijā "Sasildi Sirdi"
Ropažu novadā akcijā “Sasildi Sirdi” saziedoti 161 zeķu un 23 cimdu pāri, trīs pulsa sildītāji, piecas šalles un viens pleds. Ar biedrības "EuropaColon Latvija" atbalstu tie tiks nogādāti Latvijas Onkoloģijas centra un Paula Stradiņa KUS onkoloģijas pacientiem (pieaugušajiem). Ziedojumi tapuši ar mīlestību, daudzi ir roku darbs, kas ne tikai silda, bet arī pauž atbalstu cilvēkiem sarežģītā ārstēšanās posmā.
Kā informē Ropažu novada pašvaldība, ziedotāji bija gan vietējie iedzīvotāji, gan pašvaldības darbinieki, dāvājot pašu adītas siltas lietas. Plašā atsaucība rāda kopienas saliedētību un gatavību palīdzēt, jo īpaši gada aukstajā laikā.
Laikā no 8. novembra līdz 16. decembrim organizācija "EuropaColon Latvija" aicināja pievienoties akcijai. Noslēgumā adītās zeķes un cimdi nonāks pie onkoloģijas pacientiem, kuri saņem ķīmijterapiju. Šādas siltas tekstilijas palīdz uzturēt komfortu, jo blaknes bieži pastiprina aukstuma jutību rokās un kājās; dāvanas mazina diskomfortu un sniedz emocionālu atbalstu, liekot sajust rūpes un stiprinot motivāciju cīņā ar slimību.
Pašvaldība izsaka pateicību ikvienam, kas piedalījās ziedojumu šķirošanā, iepakošanā un nogādāšanā. Kopīgs darbs ļāva sūtījumus ārstniecības iestādēm sagatavot ātri un droši. Iedzīvotāju, pašvaldības un NVO sadarbība apliecina: sirsnīgas iniciatīvas sniedz reālu palīdzību tiem, kam tā visvairāk vajadzīga: "Pateicamies iedzīvotājiem par atsaucību un sirds siltumu! Īpašs paldies Rudītei Krastiņai par vairāk nekā 60 pāriem zeķu – izcils pienesums, kas iedvesmo citus un pierāda, cik nozīmīga ir katra iniciatīva."