Dīvainākie notikumi 2025. gadā, kas pārsteidza pat rūdītus likumsargus.
112
Šodien 06:14
Zirga pajūgā uz iecirkni, dimantu rīšana, atejas spridzināšana, migranti kāzu limuzīnā - notikumi, kas pārsteidza pat likumsargus
Ikdienā mēs likumsargu darbu saistām ar nopietniem noziegumiem un spriedzi. Taču realitāte mēdz būt krietni krāsaināka.
Tik dusmīgs, ka zvana policijai! Četrus gadus vecs puika pieprasa mammas arestu
Apēsta saldējuma dēļ četrus gadus vecs puika pieprasa mammas arestu.
Vai esat kādreiz bijuši tik dusmīgi uz saviem vecākiem, ka gribējāt saukt policiju? Kāds četrus gadus vecs puika Viskonsinā to izdarīja! Viņš piezvanīja 911 un pieprasīja, lai mammu ieliek cietumā, jo viņa... apēda viņa saldējumu.
Lai gan situācija bija kurioza, policija tomēr devās uz ģimenes mājām, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā. Kad likumsargi ieradās, mazais "prokurors" joprojām uzstāja, ka grib redzēt mammu aiz restēm. Bet, tāpat kā jebkurā labā krimināltrillerī, viss beidzās ar vienošanos. Pēc pārrunām puika atzina, ka patiesībā viņam vajag saldējumu, nevis mammu cietumā. Un ziniet ko? Nākamajā dienā policistes tiešām atgriezās ar diviem saldējumiem!