VIDEO: Ziemassvētku pasaka Siguldas ielās - brīvprātīgie ugunsdzēsēji uzbur noskaņu ar īpašu izbraucienu
Sestdienas, 21. decembra, vakarā Sigulda pārvērtās par īstu Ziemassvētku pasaku, kas atgādināja krāšņākās ainas no Holivudas filmām. Šo svētku noskaņu pilsētas iedzīvotājiem sarūpēja brīvprātīgie ugunsdzēsēji.
Siguldas novada brīvprātīgie ugunsdzēsēji radīja īpašu svētku atmosfēru, izrotājot savas ugunsdzēsēju automašīnas ar mirdzošām lampiņām un Ziemassvētku dekorācijām. Izgaismotais ugunsdzēsēju auto brauciens pa pilsētas ielām pārtapa krāšņā svētku šovā, kas priecēja gan bērnus, gan pieaugušos.
Kā Inčukalna brīvprātīgie ugunsdzēsēji iepriekš atzina intervijā Jauns.lv, cilvēku atsaucība un prieks par šo iniciatīvu bijis pat negaidīti liels, tādēļ izgaismotais Ziemassvētku brauciens tiek rīkots jau vairākus gadus. Ugunsdzēsēji arī atklāja, ka šādās izrotātās mašīnās nācies doties arī uz izsaukumiem.
Izgaismoto Ziemassvētku braucienu jau piekto gadu pēc kārtas organizē Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība sadarbībā ar Krimuldas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību.
Pasākuma mērķis ir iepriecināt iedzīvotājus, radot svētku sajūtu, kā arī atgādināt par ugunsdrošību svētku laikā. Ugusnsdzēsējiem ir liels prieks piedalīties svētku pasākumos nevis tikai steigties sniegt kādam palīdzību izsaukumos.
Pasākumā piedalās 7 ugunsdzēsēju automašīnas - no Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 4 autocisternas un autokāpnes – 2 no Inčuklana posteņa, 1 no Vangažu posteņa, 1 Inciema posteņa un 1 no Mālpils posteņa; 1 autocisterna no Krimuldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības un 1 autocisterna no Lēdurgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības.